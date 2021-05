Do que o Santos precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

O Peixe precisa de resultados para não passar pelo mesmo do Paulistão, ficando de fora do mata-mata

Assim como aconteceu na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos vive uma situação complicada na Libertadores da América. O time, que agora vai ser comandado por Fernando Diniz, tem apenas três pontos conquistados e corre o risco de ficar de fora das oitavas de final.

Pouco mais de três meses depois de disputar a final da Libertadores de 2020, contra o Palmeiras, o Santos vive uma situação completamente diferente. Depois da saída de Cuca de jogadores importantes, o Peixe tem tido dificuldades de se encaixar e vai enfrentando problemas quando o assunto são resultados.

Depois de ficar de fora das quartas de final do Paulistão e quase ser rebaixado, o Santos também vive um momento decisivo na Libertadores. Com três rodadas disputadas, o Peixe corre o risco de não avançar à fase de mata-mata também na competição continental.

Do que o Santos precisa para se classificar às oitavas da Libertadores 2021?

Foto: Ivan Storti/Santos/Divulgação

O Santos, após três rodadas, é o terceiro colocado no Grupo C, liderado pelo Barcelona-EQU, com Boca Juniors na sequência e o The Strongest, sem pontos, em quarto lugar. Para a classificação vir, o Peixe precisa correr a menor quantidade de riscos possível.

Nesta terça-feira (11), às 19h15, o Santos, em casa, enfrenta o Boca Juniors. Uma derrota neste jogo deixa o Peixe em uma situação muito complicada.

Caso consiga vencer os argentinos, o Santos empata com o Boca em pontuação e pode até passar à frente nos critérios de desempate. Neste cenário, o time fica mais confortável para se classificar, mas ainda precisando pontuar nos dois jogos restantes, fora de casa, para não depender inteiramente dos resultados do Boca Juniors.

Em caso de derrota, porém, precisará, necessariamente, vencer os dois jogos restantes, contra The Strongest e Barcelona, fora de casa, e ainda torcer para o Boca tropeçar duas vezes, na Bombonera. Outra possibilidade é que o Barcelona, nos três jogos restantes, não pontue, mas, ainda assim, o Peixe tem saldo de gols para tirar.