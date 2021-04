Santos e zagueiro Derick acertam renovação de contrato

Acordo estava encaminhado e foi aprovado pelo Comitê de Gestão do Peixe por cinco anos. Clube e jogador trocam minutas para assinatura

O Santos acertou a renovação de contrato do zagueiro Derick por cinco anos. Como adiantou a GOAL, o acordo estava encaminhado e dependia de uma aprovação final do Comitê de Gestão, o que aconteceu nesta semana.

Definida as bases da renovação, clube e jogador agora trocam as minutas contratuais para assinatura do novo vínculo.

O atual contrato de Derick terminaria no próximo dia 30 de setembro, o que lhe permitiria assinar um pré-contrato e sair de graça, pois restam menos de seis meses para o término.

Revelado na base do Santos, Derick tem 18 anos. Ele é visto internamente como um jogador promissor.

Hoje, as principais opções do técnico Ariel Holan são Luan Peres, Kaiky, Luiz Felipe e Alex. Os dois primeiros formaram a dupla de zaga titular na vitória por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, na Argentina, na última terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. Derick não foi relacionado.

No jogo de volta, na próxima terça-feira (13), o Peixe pode até perder por 2 a 0 para garantir vaga na fase de grupos. A partida está marcada para Brasília, pois o estado de São Paulo vive a fase emergencial da pandemia com proibição de eventos esportivos.