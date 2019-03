Santos desiste de suspensão a Neymar, mas quer indenização milionária

O clube da Vila Belmiro desistiu de sua tentativa em suspender o brasileiro por seis meses

Embora tenha desistido de tentar suspender Neymar do futebol por seis meses, por causa de uma suposta irregularidade na transferência para o Barcelona, o Santos ainda busca uma indenização no valor de 55 milhões de euros na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O clube brasileiro entende ter sido ludibriado tanto pelo craque quanto pelo Barça. A informação foi publicada no Blog do Perrone, no UOL.

A próxima fase do processo que segue em curso terá uma audiência na Suíça, onde está localizada a sede do CAS. Segundo o Santos, que iniciou a ação junto à Fifa em 2015, ainda sob a presidência de Modesto Roma Júnior, Neymar teria quebrado o seu contrato e ferido o regulamento de transferências da Fifa, assim com o código disciplinar da entidade, ao ter iniciado as negociações pela transferência sem a autorização do clube brasileiro enquanto tinha contrato com o mesmo.

Em sua defesa, Neymar apresenta como argumento uma carta assinada em 2011 na qual o então presidente santista, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, lhe autorizando a iniciar negociações com equipes interessadas.

Ao longo de todo este trâmite na esfera jurídica, a relação entre Neymar e Santos chegou a se deteriorar bastante. O atleta parecia ignorar publicamente a existência do Peixe em sua vida. Recentemente, os ânimos se acalmaram, inclusive com algumas interações entre os perfis oficiais do jogador e do clube nas redes sociais.