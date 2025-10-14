+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O confronto entre Santos e Corinthians é um dos mais aguardados do Brasileirão. Para aqueles que querem aproveitar ao máximo o jogo, explorar as melhores casas de apostas pode ser uma excelente forma de ampliar e diversificar a experiência, com uma ampla gama de opções para apostar.

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com uma derrota e dois empates, o Santos volta a campo pressionado em busca de recuperação. No momento, o Peixe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, três a menos que o Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Por outro lado, o Corinthians aparece na 12ª colocação, com 33 pontos. Nas duas últimas partidas, o Timão vem de um empate por 1 a 1 com o Internacional e uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol.

Para o clássico Alvinegro, o técnico Dorival Júnior poderá relacionar André Carrillo, já recuperado de uma lesão no tornozelo.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Corinthians: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

Escalações de Santos x Corinthians

SantosHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestCOR
77
G. Brazao
14
Luan Peres
98
A. Frias
18
Igor Vinicius
31
G. Escobar
22
A. Barreal
32
B. Rollheiser
5
J. Schmidt
6
Ze Rafael
11
Guilherme Augusto
19
L. Diaz
40
Felipe Longo
47
Tchoca
13
Gustavo Henrique
26
F. Angileri
46
H. Farias
2
Matheuzinho
7
M. Barberan
14
Raniele
27
B. Bidon
9
Yuri Alberto
56
Gui Negao

3-4-1-2

CORAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

Santos

Neymar segue no departamento médico.

Corinthians

André Ramalho, Charles, André Carrillo e Vitinho estão lesionados, enquanto Hugo Souza está defendendo a seleção brasileira, e Matheus Bidu cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 313 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 124 vitórias, contra 99 do Santos, além de 90 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Timão venceu por 1 a 0.

SAN

Outros

COR

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

0