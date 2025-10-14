Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com uma derrota e dois empates, o Santos volta a campo pressionado em busca de recuperação. No momento, o Peixe ocupa a 16ª posição, com 28 pontos, três a menos que o Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Corinthians aparece na 12ª colocação, com 33 pontos. Nas duas últimas partidas, o Timão vem de um empate por 1 a 1 com o Internacional e uma vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol.

Para o clássico Alvinegro, o técnico Dorival Júnior poderá relacionar André Carrillo, já recuperado de uma lesão no tornozelo.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Corinthians: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

Desfalques

Santos

Neymar segue no departamento médico.

Corinthians

André Ramalho, Charles, André Carrillo e Vitinho estão lesionados, enquanto Hugo Souza está defendendo a seleção brasileira, e Matheus Bidu cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025

quarta-feira, 15 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 313 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 124 vitórias, contra 99 do Santos, além de 90 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Timão venceu por 1 a 0.

Classificação

