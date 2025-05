Santos x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (12), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Santos volta a campo pressionado em busca de reação. Com apenas quatro pontos somados, o Peixe ainda não poderá contar com Neymar e tenta se reerguer após três derrotas consecutivas: 1 a 0 para o Grêmio, e 2 a 1 para RB Bragantino e São Paulo. Antes disso, venceu o Atlético-MG por 2 a 0, empatou com o Bahia por 2 a 2 e perdeu para Vasco por 2 a 1 e Fluminense por 1 a 0.

Do outro lado, o Ceará vive momento oposto e briga por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Com 11 pontos, o Vovô venceu Grêmio por 2 a 0, Vasco por 2 a 1 e Vitória por 1 a 0, empatou com São Paulo por 1 a 1 e RB Bragantino por 2 a 2, e foi superado por Juventude por 2 a 1 e Bahia por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Thaciano (Barreal); Rollheiser, Soteldo e Deivid Washington (Tiquinho Soares).

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro Tchoca e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro.

Desfalques

Santos

João Schmidt, Neymar e Guilherme estão machucados.

Ceará

Pepê, Zé Marcos, Renato Kayzer, Carlos Eduardo e Willian Oliveira

Quando é?