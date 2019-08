Santos brilha em noite de 'lição' do Boca ao Athletico na Libertadores

Goleiro rubro-negro fez intervenções importantes e evitou placar ainda mais elástico na eliminação do Furacão em La Bombonera

Ficou por aqui: o Paranaense está eliminado da 2019 após duas derrotas para o , nas oitavas de final da competição, sendo a segunda delas nessa quarta-feira (31), em La Bombonera. O resultado não é considerado uma surpresa, considerando a tradição do adversário argentino, mas mostra como o Furacão ainda tem algum caminho a percorrer em sua jornada ao topo do futebol sul-americano.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

O foi valente - especialmente no jogo de ida: tentou o que pôde contra a catimba dos hermanos, levou um gol no fim e, com a bravura de Rony, quase levou a igualdade para La Bombonera. Mas a mítica do estádio portenho pesou, o Boca cresceu e empilhou chances para abrir o marcador - que teria sido muito mais dilatado não fosse o gigante .

"Meu filho vai ter nome de SANTOS."



É a música oficial da torcida do Furacão. #LibertadoresNoSporTV pic.twitter.com/zTucJdhIiU — SporTV (@SporTV) August 1, 2019

Debaixo das traves, o camisa 1 parou o Boca e manteve seu time no jogo, uma e outra vez. Foram oito defesas no total naquela que foi uma das atuações mais decisivas de um goleiro nesta Libertadores - só Esteban Dreer, do , fez mais intervenções durante 90 minutos este ano. Viu Ábila marcar o primeiro e, é verdade, faltou com segurança no segundo gol do Boca, que selou a classificação, mas ainda evitou um desfecho ainda mais melancólico na capital dos hermanos.

Mais artigos abaixo

Se a lição fica para o Athletico, ela fica da mesma forma para Tiago Nunes que, após o jogo de ida, se mostrou irritado contra um adversário que "não quis jogar futebol" em Curitiba. Na noite portenha, quem não jogou foi sua equipe, que recebeu uma verdadeira lição do outro lado do Rio da Prata: não de como jogar futebol, mas de como jogar uma Copa Libertadores.

A conquista da última é um passo importante, mas não é o fim da caminhada que apenas se inicia.