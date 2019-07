Confira os clubes brasileiros que já venceram o Boca Juniors na Bombonera

Em toda a história, Xeneizes sofreram apenas 12 derrotas para brasileiros, sendo sete em jogos oficiais

O Paranaense foi derrotado por 1 a 0 dentro de sua casa, na ida das oitavas de final, e vai precisar bater o na Bombonera, coisa que não conseguiu fazer na fase de grupos, para seguir vivo na Libertadores.

Até hoje o Boca sofreu apenas 12 derrotas para brasileiros em casa, sendo apenas sete em jogos oficiais. Tirando os amistosos, são 24 vitórias do time argentino e mais sete empates em 38 duelos.

Os brasileiros que já derrotaram o Boca Juniors na Bombonera

JOGO COMPETIÇÃO ANO Boca Juniors 2 x 4 Amistoso 1958 Boca Juniors 1 x 4 Amistoso 1959 Boca Juniors 1 x 5 Amistoso 1961 Boca Juniors 1 x 2 Libertadores 1963 Boca Juniors 3 x 4 Santos Amistoso 1964 Boca Juniors 3 x 5 -SP Amistoso 1971 Boca Juniors 1 x 2 Libertadores 1994 Boca Juniors 2 x 3 São Paulo Supercopa 1995 Boca Juniors 0 x 1 Libertadores 2003 Boca Juniors 1 x 2 Sul-Americana 2008 Boca Juniors 1 x 2 Libertadores 2012 Boca Juniors 0 x 2 Libertadores 2018

O primeiro clube do a enfrentar o Boca na temida La Bombonera foi o , em amistoso, em 1956, que terminou com vitória dos Xeneizes por 4 a 1. O primeiro triunfo de uma equipe brasileira veio dois anos depois com o Flamengo: 4 a 2, com dois gols de Moacyr, um de Zagallo e outro de Dida.

Em 1959, nova vitória de um time brasileiro em amistoso. Dessa vez, foi o Grêmio que levou a melhor goleando os donos da casa por 4 a 1. Quem também não teve dó nem piedade do Boca na Bombonera foi o São Paulo, que, em 1961, venceu por 5 a 1.

Já a primeira vitória brasileira em jogos oficiais contra o Boca, na Bombonera, foi do Santos na decisão da Libertadores de 1963: 2 a 1, gols de Coutinho e Pelé. O Alvinegro praiano ainda voltou no ano seguinte ao estádio e levou a melhor novamente, dessa vez em amistoso: 4 a 3.



(Foto: Divulgação Santos)

A sexta vitória brasileira na Bombonera foi do surpreendente Botafogo de Ribeirão Preto, por 5 a 3, em amistoso disputado em 1971. Depois, mais de duas décadas se passaram até o Cruzeiro derrotar o time Xeneize pela fase de grupos da Libertadores de 1994.

Em 1995, o São Paulo se igualou ao Santos ao chegar a sua segunda vitória na Bombonera: 3 a 2 pela Supercopa de 1995.

A nona vitória brasileira na Bombonera, talvez, tenha sido uma das mais emblemáticas. Pela Libertadores de 2003, o Boca teve pela frente o surpreendente Paysandu, que venceu por 1 a 0, com gol de Iarley, que, três meses depois, acabaria contratado pelo clube Xeneize.



(Foto: Paysandu / Divulgação)

Na de 2008, foi a vez do Internacional conseguir vencer no temido estádio o clube argentino. Pelas quartas de final, o aplicou 2 a 1, gols de Magrão e Alex. Riquelme, de pênalti, descontou para os donos da casa.

O Fluminense venceu o Boca na Bombonera na Libertadores de 2012. Fred e Deco marcaram para o no triunfo por 2 a 1 pela fase de grupos.

Já na atual edição do torneio, Keno e Lucas Lima fizeram os tentos do triunfo do Palmeiras, que garantiu a classificação antecipada do .



(Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Getty)