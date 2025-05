Equipes se enfrentam neste domingo (1), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo (01), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Derrotado pelo RB Leipzig por 3 a 1 em amistoso disputado no meio da semana, o Santos volta a campo pressionado pela vitória. Na zona de rebaixamento, com oito pontos, o Peixe acumula duas vitórias, dois empates e seis derrotas. A partida maracará a possível despedida de Neymar da Vila Belmiro. O craque tem contrato válido até 30 de junho e ainda não sabe se vai renovar.

Por outro lado, o Botafogo conquistou a classificação para as oitavas de final da Libertadores após vencer o Universidad de Chile por 1 a 0. No Brasileirão, o Alvinegro aparece no meio da tabela, com 12 pontos conquistados. Em nove jogos, acumula três vitórias, três empates e três derrotas. Aproveitamento de 44%.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Souza (Escobar); Tomás Rincón, Rollheiser e Neymar; Álvaro Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur e Cuiabano; Savarino e Igor Jesus.

Desfalques

Santos

Luan Peres cumprirá suspensão.

Botafogo

David Ricardo está no departamento médico.

