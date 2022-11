Santos x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Brasil Ladies Cup

Peixe entra em campo neste domingo (13) querendo a liderança do grupo; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde deste domingo (13), às 13h (de Brasília), em Araraquara, pela última rodada do grupo B da Brasil Ladies Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com um empate e uma derrota até o momento, o Santos, terceiro colocado do grupo com 3 pontos, entra em campo precisando vencer, além de torcer por um empate entre Palmeiras e Internacional, para conseguir se classificar à final da competição.

Já o Atlético de Madrid acumula uma derrota e um empate até o momento e é o lanterna da chave, com apenas 1 ponto somado. O time espanhol não tem mais chances de avançar à próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS: Camila, Gi Fernandes, Kaká, Sassá, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável ATLÉTICO DE MADRID: Paula Vizoso, Pérez, Rodríguez, Medina, Moraza, Torrecilla, García, Laura Rodríguez, Ajubade, Alexia Fernández e Reyes.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Estádio Zezinho Magalhães, Jaú - SP