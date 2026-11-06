Santos anuncia pai de Neymar como novo CEO do clube

Empresário assume função que estava vaga desde maio de 2025 e também será presidente do Instituto Meninos da Vila
O Santos anunciou, nesta sexta-feira (6), Neymar pai como o novo CEO do clube. O empresário chegou a um acordo com o presidente Marcelo Teixeira e passa a ocupar uma posição estratégica na gestão do Peixe, participando do planejamento e da administração de diferentes áreas da instituição. O cargo estava vago desde maio de 2025, quando Pedro Martins deixou a função.
Além de assumir a posição de CEO, Neymar pai também será presidente do Instituto Meninos da Vila, organização que ficará responsável por cuidar das carreiras dos jogadores das categorias de base e pela gestão dos Ídolos Eternos do Santos.
O empresário já vinha participando ativamente dos bastidores do clube desde o retorno de seu filho, Neymar, à Vila Belmiro. Por meio da NR Sports, empresa que administra a carreira do camisa 10, ele esteve envolvido em iniciativas para melhorar a estrutura do estádio, incluindo reformas nos vestiários e a pintura das arquibancadas. A empresa também passou a ocupar um espaço na Vila Belmiro, onde foi construído um lounge com temática dedicada ao atacante.
Outra participação importante de Neymar pai na administração santista aconteceu na negociação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa. Recentemente, o empresário ajudou o clube a quitar uma dívida de R$ 12 milhões relacionada à contratação do meia Jean Lucas junto ao Monaco, da França. Em contrapartida, o Santos cedeu seis espaços de seu uniforme para a NR Sports.
A nomeação acontece pouco mais de um mês antes da eleição presidencial do Santos, marcada para 12 de dezembro. O acordo foi firmado com Marcelo Teixeira, que tem a possibilidade de disputar a reeleição. A chegada do empresário ao cargo representa um novo movimento na estrutura administrativa do clube, que busca fortalecer sua gestão e ampliar as iniciativas comerciais e institucionais.
Enquanto mudanças ocorrem fora dos gramados, dentro de campo o próximo compromisso do Santos será contra o Coritiba, na quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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