Santos anuncia pai de Neymar como novo CEO do clube

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Empresário assume função que estava vaga desde maio de 2025 e também será presidente do Instituto Meninos da Vila

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O Santos anunciou, nesta sexta-feira (6), Neymar pai como o novo CEO do clube. O empresário chegou a um acordo com o presidente Marcelo Teixeira e passa a ocupar uma posição estratégica na gestão do Peixe, participando do planejamento e da administração de diferentes áreas da instituição. O cargo estava vago desde maio de 2025, quando Pedro Martins deixou a função.

Além de assumir a posição de CEO, Neymar pai também será presidente do Instituto Meninos da Vila, organização que ficará responsável por cuidar das carreiras dos jogadores das categorias de base e pela gestão dos Ídolos Eternos do Santos.

O empresário já vinha participando ativamente dos bastidores do clube desde o retorno de seu filho, Neymar, à Vila Belmiro. Por meio da NR Sports, empresa que administra a carreira do camisa 10, ele esteve envolvido em iniciativas para melhorar a estrutura do estádio, incluindo reformas nos vestiários e a pintura das arquibancadas. A empresa também passou a ocupar um espaço na Vila Belmiro, onde foi construído um lounge com temática dedicada ao atacante.

Outra participação importante de Neymar pai na administração santista aconteceu na negociação envolvendo o transfer ban imposto pela Fifa. Recentemente, o empresário ajudou o clube a quitar uma dívida de R$ 12 milhões relacionada à contratação do meia Jean Lucas junto ao Monaco, da França. Em contrapartida, o Santos cedeu seis espaços de seu uniforme para a NR Sports.

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A nomeação acontece pouco mais de um mês antes da eleição presidencial do Santos, marcada para 12 de dezembro. O acordo foi firmado com Marcelo Teixeira, que tem a possibilidade de disputar a reeleição. A chegada do empresário ao cargo representa um novo movimento na estrutura administrativa do clube, que busca fortalecer sua gestão e ampliar as iniciativas comerciais e institucionais.

Próximas partidas COR Brasileirão 17:30 SAN

Enquanto mudanças ocorrem fora dos gramados, dentro de campo o próximo compromisso do Santos será contra o Coritiba, na quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba.