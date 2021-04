Santos na Libertadores 2021: classificação, próximo jogo, artilharia e mais

Alvinegro da Vila Belmiro passou pelas preliminares e se garantiu no Grupo C, ao lado do Boca Juniors; confira a campanha do time no torneio

O Santos está na fase de grupos da Libertadores de 2021. Após passar por duas preliminares, o Alvinegro Praiano segue vivo no torneio continental em busca do tetracampeonato. Na temporada passada, bateu na trave neste objetivo ao perder a final para o rival Palmeiras.

Com referências como Marinho e Yeferson Soteldo e vários "Meninos da Vila" no elenco, a expectativa da torcida é que o time consiga mais uma vez fazer uma boa campanha na Libertadores.

Aqui na Goal, você confere todas as informações sobre a trajetória santista na principal competição da América do Sul.

Campanha do Santos na Pré-Libertadores 2021

Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro de 2020, o Santos iniciou sua participação na Libertadores de 2021 na segunda fase preliminar. O Alvinegro enfrentou o Deportivo Lara, da Venezuela, e fez o suficiente para avançar no duelo. Vitória por 2 a 1 no primeiro jogo, em casa, e empate na casa do adversário por 1 a 1 no jogo de volta.

Na terceira e última fase antes dos grupos da Libertadores, o rival do Alvinegro foi o San Lorenzo, da Argentina. No primeiro jogo, no Nuevo Gasómetro, o Santos conseguiu uma ótima vitória por 3 a 1 e encaminhou a classificação. O time confirmou a passagem de fase com um empate com 2 a 2, jogo que se tornou mais dramático do que se imaginava no segundo tempo. O empate serviu para o Santos que garantiu seu lugar no Grupo C, com Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest.

Santos na fase de grupos da Libertadores 2021

A estreia do Alvinegro nesta etapa da competição será na próxima terça-feira (20), na Vila Belmiro, quando o time de Ariel Holan enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Já na segunda rodada, no dia 27, o primeiro confronto contra o Boca Juniors, rival do Santos na semifinal da edição de 2020. O duelo acontece na La Bombonera. No dia 4 de maio, mais um duelo na Vila Belmiro, desta vez contra o The Strongest.

Artilheiros do Santos na Libertadores 2021

JOGADOR GOLS JOGOS Marinho 1 2 Ângelo 1 3 Vinícius Balieiro 1 3 Pará 1 3 Lucas Braga 1 4 Yeferson Soteldo 1 4 Marcos Leonardo 1 4 Kaiky 1 4

Próximos jogos do Santos na Libertadores 2021