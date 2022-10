Santos 1 x 2 Atlético-MG: lesões, gols, pênaltis e emoção até o fim

Encontro de alvinegros pelo Campeonato Brasileiro foi repleto de emoções na Vila Belmiro

Santos e Atlético-MG se enfrentaram na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Brasileirão 2022, e o roteiro parecia reservar o protagonismo apenas ao goleiro atleticano Everson. O jogador da equipe mineira, afinal de contas, vinha fazendo defesas importantíssimas em meio às oportunidades da equipe da casa. Isso mudou um pouco quando Hulk abriu o placar para o Galo, mas a reta final do jogo não deixou dúvidas: o protagonismo ficou mesmo com o caos que pode mudar rumos em um jogo de futebol.

A vitória por 2 a 1 do Atlético-MG leva o Galo a 44 pontos e mantém os alvinegros de Belo Horizonte em sétimo. Já os alvinegros da Vila Belmiro caem pra 13º (37 pts). O primeiro tempo ficou marcado pelas chances desperdiçadas pelos santistas, em meio à inspirada noite de Everson, e pela lesão de Soteldo, que precisou sair substituído – diminuindo, portanto, a qualidade da equipe mandante.

O segundo tempo mostrou um Atlético um pouco mais ligado. E foi o Galo que abriu o placar, com Hulk mostrando sua perspicácia. Pouco depois o ídolo da equipe mineira também acabou sendo substituído após sentir um desconforto.

Até aí, o duelo parecia estar encaminhado para a vitória atleticana. Mas nos últimos minutos Marcos Leonardo conseguiu, através de cobrança de pênalti, enfim vencer Everson. Empate santista, resultado encaminhado? Que nada. Logo na jogada seguinte o pênalti foi dado para o Atlético-MG, resultando na expulsão de Nathan. Nacho Fernández bateu mal, João Paulo defendeu parcialmente mas a bola acabou tomando o rumo do gol. Um jogo marcado por grandes emoções.