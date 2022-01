Santo André x Corinthians: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Corinthians enfrenta o Santo André neste domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, pela segunda rodada do Paulistão 2022. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, na tv fechada, e pelo Paulistão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santo André x Corinthians DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Bruno José Daniel - Santo André, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, e o Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, no Estádio Bruno José Daniel. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar sem gols com a Ferroviária na rodada de estreia do Paulistão, o Corinthians volta a campo buscando a primeira vitória no estadual.

Para o confronto fora de casa, o técnico Sylvinho ainda não pode contar com o goleiro Ivan, que ainda não foi anunciado, mas segue em preparação de pré-temporada no CT.

Do outro lado, o Santo André empatou sem gols com o Botafogo-SP na primeira rodada do Paulistão.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz; Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Gustavo Mantuan.

Provável escalação da Santo André: Jefferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho, Dudu Vieira e Carlos Jatobá; Kevin, Lucas Tocantins e Júnior Todinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 0 Corinthians Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Corinthians 0 x 0 Ferroviária Paulistão 25 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos Paulistão 2 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília) Ituano x Corinthians Paulistão 6 de fevereiro de 2022 18h30 (de Brasília)

SANTO ANDRÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 0 (4) x (5) 0 Esportivo Brasileirão Série D 18 de setembro de 2021 Botafogo-SP 0 x 0 Santo André Paulistão 25 de janeiro de 2022

Próximas partidas