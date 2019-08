Santistas vibram com atuação de Soteldo em goleada do Peixe

Jogador, que marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1 sobre o Goiás, esteve entre os principais assuntos do Twitter

O atropelou o por 6 a 1, na Vila Belmiro, na manhã deste domingo (4), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e o destaque Alvinegro, mais uma vez, foi Soteldo. O venezuelano, desde o retorno pós , tem sido um dos principais "caras" do .

O camisa 10 marcou dois gols no jogo, deu assistência para Sánchez abrir o placar e ainda teve participação no lance de outro tento santista. A atuação do venezuelano fez com que os torcedores colocassem o jogador como um dos principais assuntos a ser comentado no Twitter.



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

De trocadilhos com o tamanho do jogador aos elogios pela atuação, confira a reação dos santistas a mais um jogo decisivo de Soteldo.

Quando me falaram que um camisa 10 sulamericano era candidato a Bola de Ouro eu achei que era o Messi, mas agora entendo que só pode ser o Soteldo — Olé do (@Oledobrasil) August 4, 2019

"Soteldo, o guri é do teu tamanho"



ENTENDEDORES, ENTENDERÃO!



O que esse baixinho joga NÃO É BRINCADEIRA!#PremierePlay pic.twitter.com/EIGIoFWVzo — SporTV (@SporTV) August 4, 2019

Alguém já viu esta cena? De novo Soteldo serve Sánchez! #SANxGOI pic.twitter.com/0uFVwCELTD — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 4, 2019

"Esse venezuelano de 1 metro e meio deve jogar nada"



Soteldo calou a boca de TODOS, inclusive de alguns Santistas.



YEFERSON SOTELDO É CRAQUE !! 🇻🇪🔥 pic.twitter.com/b5ssbfcAga — Dalhe Peixe ⚪⚫ (@DalhePeixe1912) August 4, 2019

