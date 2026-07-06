Santiago Gimenez foi levado ao hospital logo após o confronto com a Inglaterra

Santiago Giménez não vai se lembrar com prazer da partida entre México e Inglaterra. O atacante do AC Milan foi eliminado com sua seleção (2 a 3) e precisou ser levado ao hospital após o jogo.

Gimenez começou no banco contra a Inglaterra, em uma partida de tirar o fôlego pela vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. No fim das contas, a Inglaterra levou a melhor graças a dois gols de Jude Bellingham e um pênalti de Harry Kane.

Nos minutos finais, o México deu tudo de si para forçar a prorrogação, mas não adiantou. Em meio à confusão, Giménez sofreu uma lesão nos minutos finais.

Aos 98 minutos, o ex-atacante do Feyenoord caiu de forma errada, e seu tornozelo torceu feio. Ele permaneceu caído no chão.

Após o apito final, ele saiu mancando do campo e foi levado imediatamente pela equipe médica para o hospital da Cidade do México.

Gimenez vem enfrentando lesões frequentes durante toda a temporada, o que o limitou a apenas dezesseis partidas da Série A. Em dezembro de 2025, ele passou por uma cirurgia no tornozelo.