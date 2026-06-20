'Santiago Gimenez, dispensado, pode deixar o AC Milan em busca de uma aventura lucrativa'

Para Santiago Gimenez, parece não haver mais futuro no AC Milan. O atacante mexicano perdeu a confiança da diretoria do clube, e o novo técnico, Rúben Amorim, deu o golpe final. É o que informa o Calciomercato.

Gimenez passou grande parte da última temporada lutando contra uma grave lesão no tornozelo, mas voltou aos gramados pouco antes do fim da temporada. Ele não causou mais nenhuma impressão no Milan, mas ainda assim foi convocado para a Copa do Mundo em seu próprio país.

O Calciomercato informa que a diretoria do Milan já viu o suficiente. O clube quer seguir um novo rumo sob o comando de Amorim, e Gimenez parece não se encaixar nesse plano. O veículo fala de “uma onda de desconfiança”.

“O técnico português pediu um atacante com características diferentes das do mexicano, e toda a organização rossoneri já há muito tempo se mostra bastante cética em relação ao jovem jogador”, afirma a reportagem.

Há um clube que quer aproveitar a situação: o Orlando City teria grande interesse em Giménez. Na MLS, o mexicano poderia receber um salário de mais de 4 milhões de euros por ano, quase o dobro do que ganha atualmente.

O Orlando é muito ambicioso e quer que Gimenez forme uma dupla de ataque perigosa com André-Pierre Gignac, que também deseja dar um novo fôlego à sua carreira. O clube americano estaria disposto a pagar 30 milhões de euros por Gimenez, que ainda tem contrato com o Milan até meados de 2029.

Ainda não se sabe se Gimenez está interessado em uma transferência para a MLS. Na Europa, seu nome só tem sido associado à Lazio e ao Tottenham Hotspur, mas nenhuma dessas possibilidades é concreta. No momento, o atacante está totalmente focado na Copa do Mundo, onde disputou seus primeiros minutos na segunda partida da fase de grupos contra a Coreia do Sul (1 a 0). Como reserva, Gimenez ficou dez minutos em campo.