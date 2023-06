Santa Cruz x Sousa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (3), em Recife; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Sousa se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 16h (de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife, pela quinta rodada do Grupo A3 da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming F.Sports TV.

Líder do Grupo A3 com nove pontos, o Sousa conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Campinense na última rodada. Por outro lado, o Santa Cruz ocupa a quarta posição, com sete pontos, e está invicto há dois jogos, com uma vitória sobre o Campinense por 1 a 0 e um empate com o Nacional-PB por 2 a 2.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo, Fabrício e Chiquinho; Lucas Silva, Nadson e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Sousa: João Vitor; Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Flávio Nunes e Herick Maceió; Histone Silva, Daniel Costa, Carlos Vitor, Alexandre Aruá e Gustavo Henrique; Lucas Lopeu. Técnico: Renatinho Potiguar.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Sousa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?