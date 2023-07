Santa Cruz x Potiguar ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste domingo (16), em Recife; veja como acompanhar na internet

O Santa Cruz recebe o Potiguar na tarde deste domingo (16), a partir das 26h (de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife, pela 13ª rodada do Grupo A3 da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming F.Sports TV.

Na quinta posição do Grupo 3, com 19 pontos, o Santa Cruz disputa a classificação. Até o momento, a equipe obteve cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Por outro lado, o Potiguar encontra-se na terceira posição, com 21 pontos e, se vencer, pode alcançar a liderança do grupo.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Rhuan Rodrigues, Eduardo Guedes, Ítalo Melo e Marcus Vinícius; Emerson Souza, Fabrício e Nadson; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego.

Potiguar: Diego Almeida, Lucas Serafini, Victor Souza, Anderson Júnior e Izaldo; Sidney (Bebeto), Marquinhos Taipu, Romeu e Wilson; Robert e Michel Potiguar.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Potiguar

Sem desfalques confirmados.

Quando é?