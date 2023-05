Santa Cruz x Campinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Brasileiro Série D

Equipes se enfrentam neste domingo (21), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na intern

O Santa Cruz recebe o Campinense na tarde deste domingo (21), no Estádio do Arruda, em Recife, a partir das 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A3 da Série D. Até o momento, a CBF não divulgou informações sobre a transmissão do jogo.

Vindo de derrota no jogo passado, o Santa Cruz caiu para o quarto lugar, com 3 pontos. Já o Campinense ganhou a partida anterior e subiu para o segundo lugar, com 4 pontos. O time paraibano quer manter a invencibilidade na competição.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael, Leonardo, Ítalo Melo, Guedes e Marcus; Pingo, Lucas Silva, Fabrício e Chiquinho; Pipico e Nadson. Técnico: Felipe Conceição.

Campinense: Gleibson, Fredson, Anderson Sobral e Railon; Thiago Ennes, Bruno Henrique (Ramires), Guilherme Escuro, Maicon Assis e Bruno Collaço; Matheus Lagoa e Gilvan. Técnico: Luan Carlos.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Campinense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?