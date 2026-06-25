Sani faz com que um pênalti a favor da Alemanha seja anulado

A Alemanha esteve prestes a abrir o placar rapidamente no segundo tempo da partida contra o Equador, na noite desta quinta-feira, assim como havia feito no primeiro tempo da partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 47 minutos, a árbitra americana, Tori Penso, marcou um pênalti a favor do atacante da seleção alemã, Kai Havertz.

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No entanto, a árbitra anulou o pênalti após consultar o VAR, que mostrou uma falta de Leroy Sané contra um jogador do Equador no meio de campo, no início do ataque alemão.

Sané havia marcado um gol polêmico aos dois minutos de jogo (1 a 0), após o pé de seu companheiro Aleksandar Pavlović ter acertado o rosto do jogador da seleção latino-americana, Pedro Vitti.

Mas o Equador empatou rapidamente com o jogador Nelson Angulo, com um chute forte na 9ª minuto.

Vale lembrar que a seleção alemã já havia garantido a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo 5 antes desta partida, após golear Curaçao (7 a 1) e vencer a Costa do Marfim (2 a 1).