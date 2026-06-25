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Muhammad Sharaf Eldeen

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Sani faz com que um pênalti a favor da Alemanha seja anulado

Equador x Alemanha
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Alemanha
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Alemanha x A definir
L. Sane
Equador
Alemanha
EUA

A tecnologia do vídeo salvou o Equador

A Alemanha esteve prestes a abrir o placar rapidamente no segundo tempo da partida contra o Equador, na noite desta quinta-feira, assim como havia feito no primeiro tempo da partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 47 minutos, a árbitra americana, Tori Penso, marcou um pênalti a favor do atacante da seleção alemã, Kai Havertz.

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No entanto, a árbitra anulou o pênalti após consultar o VAR, que mostrou uma falta de Leroy Sané contra um jogador do Equador no meio de campo, no início do ataque alemão.

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A definir

Sané havia marcado um gol polêmico aos dois minutos de jogo (1 a 0), após o pé de seu companheiro Aleksandar Pavlović ter acertado o rosto do jogador da seleção latino-americana, Pedro Vitti.

Mas o Equador empatou rapidamente com o jogador Nelson Angulo, com um chute forte na 9ª minuto.

Vale lembrar que a seleção alemã já havia garantido a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo 5 antes desta partida, após golear Curaçao (7 a 1) e vencer a Costa do Marfim (2 a 1).

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