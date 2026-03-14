Sampdoria x Venezia, notas do CM: Martinelli atento, Brunori passa despercebido. Boa estreia para Lombardo

SAMPDORIA

Martinelli 7: reage imediatamente ao chute de Doumbia. Poucos minutos depois, não sai para defender um cruzamento que chega na cabeça de Hainaut, totalmente livre, mas é rápido em se jogar no chão e defender a cabeçada do zagueiro visitante. Ao sair do gol nos acréscimos, deixa a bola nos pés de Adorante, que, porém, encontra o corpo do goleiro e não consegue mandar para o gol. No segundo tempo, defende com as luvas um chute de Busio. Aos 70’, faz uma defesa milagrosa em Doumbia.

Palma 6,5: em nítida melhora por mais de uma hora de jogo. Aos 70 minutos, desvia com um deslize em Sagrado, impedindo o meio-campista visitante que, de outra forma, teria empurrado a bola para o gol a dois passos da linha.

Hadzikadunic 6: de volta ao time, Lombardo o coloca no centro da defesa para substituir Abildgaard. Ele aguenta um tempo, é substituído no intervalo: resta saber se foi uma jogada planejada ou uma recaída.

(a partir do 1º minuto do segundo tempo, Ferrari 6: entra bem, com convicção. Assume alguns riscos e ajuda na defesa da fortaleza)

Viti 6: muitas boas intervenções, sua experiência se faz valer, sobretudo em uma partida tão complexa.

Di Pardo 5,5: disputando a vaga com Depaoli, naquela lateral enfrenta adversários difíceis e se preocupa principalmente em defender, embora com algumas hesitações.

Esposito 6: na véspera, disputava a vaga com Ricci; Lombardo o escolhe e ainda o nomeia capitão. No meio-campo, a partida é suja, ele faz o que tem que fazer.

Conti 6,5: se esforçou muito, em uma partida difícil e física em um campo pesado. A partir dos 70 minutos, começou a sentir o cansaço e cometeu uma falta perigosa na entrada da área justamente por estar atrasado. Lombardo percebeu isso e o substituiu.

(a partir dos 35’ do segundo tempo, Ricci s.v.)

Cicconi 6: pela esquerda, o Venezia avança menos, e ele até tenta algumas investidas.

Begic 6,5: entre os blucerchiati, é ele quem tem mais inspiração e rapidez. Aos 36’, rouba uma boa bola, corre em direção ao gol e tenta um chute com efeito que sai por pouco. No segundo tempo, recebe uma boa bola no pé direito, mas o chute é bloqueado por um zagueiro visitante.

(a partir dos 40’ do segundo tempo, Pafundi s.v.)

Cherubini 6: começa mal, mas no segundo tempo parece ganhar mais coragem e garra, atrapalhando muitos contra-ataques dos visitantes.

Brunori 5: partida complicada, os zagueiros centrais do Venezia o superam fisicamente. Ele corre muito, não poupa esforços e tenta algumas boas trocas de passes com Begic, mas tem dificuldade para segurar a bola.

(a partir dos 40’ do segundo tempo, Soleri s.v.)

Técnico Lombardo 6,5: estreia no banco para o técnico interino, chamado para uma série de três partidas decididamente complicadas. O técnico da Sampdoria mantém a estrutura dos antecessores, tendo, porém, que lidar com uma onda de lesões que não dá sinais de acabar. Consegue conter o poderoso Venezia apresentando uma equipe organizada, atenta e determinada.

VENEZIA

Stankovic 6

Hainaut 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sagrado 6

Dagasso 6

(a partir dos 18’ do segundo tempo, Casas 6)

Doumbia 6,5

Busio 6,5

Franjic 6

Kike Perez 5,5

Adorante 5,5

(a partir dos 18’ do segundo tempo: Lauberbach 5,5)

Técnico: Stroppa 6