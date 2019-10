Sampaoli tem sondagem concreta da Espanha, e Santos liga sinal vermelho

Argentino tem a promessa de receber cerca de 3 milhões de euros por temporada num eventual retorno ao futebol espanhol

O corre o risco de perder Jorge Sampaoli ainda neste ano. A Goal apurou que o treinador avisou à diretoria do que recebeu nos últimos dias uma sondagem concreta do futebol espanhol, tendo por trás a promessa de receber um salário de aproximadamente 3 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) por temporada. O nome do clube é mantido em sigilo pelas partes envolvidos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Internamente, a cúpula santista sente que o contato vindo da balançou com o argentino, que, inclusive, já estaria "preparando o terreno" para deixar a Vila Belmiro nas próximas semanas.

Sampaoli, que contou com uma rápida passagem pelo em 2017, tem contrato até dezembro de 2020 com o Santos. Até o momento, comandou o time da Baixada Santista em 53 oportunidades: 28 vitórias, 12 empates e 13 derrotas.

Mais artigos abaixo

Atual cenário na Espanha

Hoje, no futebol espanhol, os principais clubes têm treinadores empregados, entre eles (Zidane), (Ernesto Valverde) e (Simeone). Recentemente, o demitiu Marcelino, mas rapdamente contratou Albert Celades. Um quadro possível é a queda de Rubi no Betis nos próximos dias, visto os últimos resultados: quatro jogos consecutivos em vencer (três derrotas e um empate). Fran Escribá é outro que não vive uma boa fase e pode ser demitido a qualquer momento no .