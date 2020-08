Sampaoli mostra controle sobre elenco e fortalece Atlético-MG com variações

Treinador argentino teve grande responsabilidade nas vitórias sobre Flamengo e Corinthians e coloca o Galo na briga pelo Campeonato Brasileiro

Jorge Sampaoli foi contratado com a missão de fazer o bater de frente com o e brigar por títulos em 2020. E após apenas dois jogos no Brasileirão, o treinador argentino mostrou que sabe exatamente o que está fazendo e que possui um grande domínio sobre seu elenco. As variações na equipe deram muito certo até aqui e vão aos poucos firmando o como um dos favoritos para levar o título.

Em uma temporada totalmente atípica, Sampaoli assumiu o Atlético e em pouquíssimo tempo viu o futebol ser paralisado no . Então, o clube mineiro recebeu o aval para retomar os treinamentos no final de maio, após 62 dias parado. Neste tempo, o treinador argentino pediu reforços e foi atendido pela diretoria, mas ele certamente sabia do que precisava para fazer a equipe andar.

Com o retorno do futebol, o Galo até teve algumas boas partidas no , mas o primeiro grande desafio de Sampaoli à frente do Atlético seria a estreia no Brasileirão, justamente contra o Flamengo de Jorge Jesus. Porém, o treinador português acertou seu retorno ao Benfica e foi ausência no duelo.

O Galo não tinha nada a ver com isso e tratou de bater seu rival direto na briga pelo Brasileirão. Mas além da vitória, o que realmente chamou a atenção foi o entendimento tático de Sampaoli ao longo da partida.

O argentino entrou em campo com três zagueiros, utilizando muito o apoio de seus laterais, principalmente de Guilherme Arana. E foi justamente em uma de suas subidas ao ataque que o gol saiu.

Após o gol, o Flamengo adiantou a marcação e roubou três bolas na saída de jogo do Galo e por pouco não empatou a partida. Ao observar isso, Sampaoli não perdeu tempo e fez duas alterações ainda aos 40 minutos do primeiro tempo, deixando apenas dois zagueiros em campo para reforçar o meio de campo.

A alteração deu resultado e a saída de jogo do Atlético melhorou bastante. É verdade que o time não conseguiu ampliar o placar, mas conseguiu parar de sofrer defensivamente e saiu de campo com os três pontos.

E ontem, na partida contra o , Sampaoli deu mais uma demonstração de seu domínio sobre o elenco e de seu grande entendimento tático.

Na primeira etapa, o Galo errou muito e o abriu 2 a 0 no placar. Então, o treinador argentino aproveitou o intervalo para mudar a equipe. Marquinhos e Allan Franco deram lugar a Savarino e Hyoran e o resultado foi avassalador.

O Atlético voltou fazendo uma pressão absurda sobre o Corinthians e, após 15 minutos de bola rolando, o placar já estava 3 a 2 para os mineiros, com dois gols de Hyoran. Nos dez minutos seguintes, uma bola na trave e mais um gol - este anulado pelo VAR - evidenciavam que os visitantes não conseguiam fazer nada para frear a pressão atleticana.

Todos sabem que Sampaoli gosta de mudar a equipe de acordo com seu adversário, e até o momento a estratégia está dando bastante certo. Com os seis pontos conquistados, o Galo já está em primeiro lugar na tabela. E mesmo assim o argentino segue de olho em reforços que possam aumentar ainda mais seu poder de mexer no time.

Largar bem no Brasileirão é sempre importante para criar a famosa “gordura”, que pode ser usada ao longo da competição. E com os tropeços de outras equipes consideradas favoritas ao título, como Flamengo, e , Sampaoli começa a criar uma vantagem que certamente será importante no futuro.