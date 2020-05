Sampaoli é o treinador perfeito para o Atlético-MG, diz Euller

Ex-atacante diz que argentino vai colocar o Galo na rota de títulos se tiver tempo para trabalhar

O ex-atacante Euller exaltou a contratação do técnico Jorge Sampaoli pelo e disse que o argentino tem tudo para dar certo à frente da equipe alvinegra.

"O Sampaoli é um baita treinador, um treinador espetacular. Tenho certeza de que ele vai dar certo, que o Sampaoli vai conseguir formar uma grande equipe. A maneira dele ser fora de campo é a maneira que o torcedor do Atlético gosta, entendeu? As ações técnicas e táticas são mais diretas”, disse Euller durante live no Instagram da Goal Brasil.

Sampaoli chegou ao Galo após a passagem desastrosa de Rafael Dudamel, que durou apenas dez jogos no cargo. Por causa da interrupção do futebol em virtude da pandemia do novo coronavírus, o argentino só esteve no banco em uma partida - vitória por 3 a 1 sobre o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro.

A expectativa da torcida - e de Euller - é ver um futebol ofensivo e que valorize a posse de bola, como jogou o em 2019 sob o comando do treinador. "Com certeza o Sampaoli vai adaptar a melhor equipe para conquistar títulos. (...) Ele tem que ter tempo", defendeu o ex-atacante, que vestiu a camisa atleticana entre 1995 e 1997 e em 2005.

“Eu tenho essa palavra comigo: Sampaoli é o treinador perfeito para o Atlético. Pode até não dar certo, mas não vai ser culpa dele. Aí seria questão de dificuldade de contratar jogador pra você poder adaptar o sistema daquilo que você trouxe", concluiu o "Filho do Vento".