Sampaio Corrêa x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Carioca 2026

Sampaio Corrêa e Botafogo entram em campo neste domingo (18), às 20h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonmato Carioca de 2026. A partida acontece no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

Onde assistir Sampaio Corrêa e Botafogo ao vivo

O jogo entre Sampaio Corrêa e Botafogo será transmitido pela getv, no YouTube, pelo SporTV, na TV fechada e pelo Premiere, no streaming e no pay-per-view.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Sampaio Corrêa

Jogando diante de sua torcida, a equipe do litoral foi superada pelo Nova Iguaçu por 3 a 1 na estreia do Campeonato Estadual. Um dos principais nomes do elenco é o centroavante Elias, de 38 anos, com passagem pelo Botafogo, autor do único gol do Sampaio na partida.

Notícias do Botafogo

Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, o sub-20 do Glorioso entra em campo novamente. Comandados pelo técnico Rodrigo Bellão, os jovens atletas deixaram a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior para que o sub-17 assumisse a competição, permitindo ao clube cumprir com prioridade seus primeiros compromissos no Campeonato Estadual.

Que horas começa Sampaio Corrêa x Botafogo

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

