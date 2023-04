Sampaio Corrêa x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Atlético-GO duelam na noite deste sábado (15), no Castelão, em São Luís, às 17h (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view

Em casa, o Sampaio Corrêa terá à disposição os seus seis reforços para buscar a primeira vitória na competição. Do outro lado, o Atlético-GO chega embalado pela conquista do campeonato goiano.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Pedro e Alyson; Luiz Otávio, Rafael Vila e Vitinho; Venícius Cascais, Vinícius Alvez e Matheus Martins. Técnico: Evaristo Piza.

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Gazal e Emerson Santos; Jefferson, Matheus Sales, Rhaldney e Moraes Jr.; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Atlético-GO

Não há desfalques confirmados.

Quando é?