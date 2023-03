Sampaio Corrêa x Moto Club ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Maranhense

Equipes se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar pela internet

Sampaio Corrêa e Moto Club se enfrentam na começo da noite deste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Castelão de São Luiz, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Maranhense. A partida terá transmissão ao vivo da FMF TV, via streaming.

Depois de ficar em primeiro lugar em seu grupo no primeiro turno, o Sampaio Corrêa repetiu o feito no segundo, quando conquistou 10 pontos em 12 possíveis. Já o Moto Club foi segundo colocado em seu grupo nas duas fases, em ambas atrás do Maranhão.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho (Alyson); Luiz Otávio, Nadson e Warley; Pimentinha, Matheus Martins (Roney) e Rafael Furtado.

Moto Club: Éder; Arlen, Yago Ramon, Fernando e Lucas Santos; Railson, Léo Silva, Ronald e Willyam Maranhão; Emerson Nike e Waldir.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Moto Club

Sem desfalques confirmados.

Quando é?