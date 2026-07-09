Samir Nasri foi preso sob a acusação de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

O astro do futebol francês Samir Nasri foi detido pela polícia, após passar 10 horas inteiras sob custódia em um caso de lavagem de dinheiro organizada ligada ao tráfico de drogas, antes de ser liberado sem que nenhuma acusação formal tenha sido feita até o momento.

O jornal francês “Le Parisien” revelou que o ex-jogador do Arsenal, do Manchester City e da seleção francesa foi interrogado na quinta-feira na sede da Unidade de Investigação e Pesquisa Financeira (BRIF), no âmbito de uma investigação judicial em andamento por acusações de tráfico de drogas, conspiração criminosa e lavagem de dinheiro por parte de um grupo organizado.

As origens do caso remontam ao investimento de várias centenas de milhares de euros feito por Nasri, de origem argelina, em 2016, na boate “XS”, na cidade de Évry-sur-Seine, durante o período em que jogava pelo Manchester City. e, segundo o jornal, o jogador tornou-se posteriormente sócio-proprietário da boate, cargo que o tornou alvo de uma ampla investigação sobre lavagem de dinheiro por parte de um grupo organizado.

O “Le Parisien” confirmou que o atual comentarista esportivo do canal “Canal+” saiu da delegacia na noite de quinta-feira após uma longa audiência, sem que nenhuma acusação tenha sido formulada contra ele nesta fase, mas ele poderá ser intimado novamente para interrogatório caso o Ministério Público decida apresentar acusações oficiais.

A detenção de Nasri, de 38 anos, representa um choque para o meio esportivo francês. O jogador, que se formou nas categorias de base do Olympique de Marselha e disputou 41 partidas internacionais com a camisa da “Les Bleus”, passou de astro da Premier League a comentarista de TV, antes de ver seu nome hoje associado a investigações no mundo do crime organizado.

Até o momento, as autoridades francesas não tomaram nenhuma medida legal contra Nasri, mas a investigação judicial continua em andamento, e a possibilidade de ele ser intimado novamente ainda não foi descartada.