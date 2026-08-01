Sami Ouaissa fez na sexta-feira, contra o Sevilla, seus primeiros minutos em campo na pré-temporada pelo NEC. O destaque da equipe de Nijmegen vinha lidando nas últimas semanas com uma lesão no tornozelo, enquanto surgiram rumores de que ele estaria usando o problema físico como desculpa para forçar uma transferência. “Um completo absurdo”, afirma Ouaissa em entrevista ao RN7 Sport.

Ouaissa teve grande participação no sucesso do NEC na temporada passada. Com sete gols, uma assistência e suas ações criativas, ele contribuiu para o histórico terceiro lugar na Eredivisie. Com seu bom futebol, o canhoto de 21 anos despertou o interesse de, entre outros, PSV e Feyenoord.

Ouaissa mostrou sua classe na sexta-feira, no amistoso perdido para o Sevilla por 2 a 1, ao marcar com categoria após uma combinação. O meia pela direita, porém, não quer nem ouvir falar em seu “último gol pelo NEC”. “Fiquei lesionado, ainda estou um pouco, mas tem um jogo importante vindo aí.”

Na terça-feira, o NEC enfrenta o Olympiakos no jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. “Quero ajudar o time o máximo possível com o que eu posso. Espero estar pronto para isso na terça-feira”, diz Ouaissa, que lamenta as dores no tornozelo. “É uma merda, inclusive pelo timing.”

“Acho que muita gente não acredita em mim, ou não acreditava. Mas tudo bem, isso cabe a essas pessoas. Eu conheço meu corpo melhor do que ninguém. Normalmente não sou de ter lesões, mas foi puro azar. E o timing também foi puro azar.” O técnico Dick Schreuder terá de decidir na terça-feira quantos minutos Ouaissa conseguiria suportar no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu.

“Em determinado momento, comecei a ficar profundamente irritado”, continua Ouaissa. “Pensei: desnecessário. As pessoas que realmente me conhecem sabem que eu não vou fingir uma lesão. Quaisquer que sejam meus planos, eu preciso estar em forma. Por que eu deixaria de treinar e de jogar? E ainda mais por tanto tempo?”

“Mas tudo bem, as pessoas podem dizer o que quiserem. Estou feliz por estar de volta e, mesmo com um pouco de dor, tento ajudar o time”, conclui Ouaissa. O contrato do jogador, que soma três convocações pela seleção sub-21 da Holanda, no Goffertstadion, vai até meados de 2028.