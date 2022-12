Salt Bae, o chefe da carne de ouro, quebrou regras da Fifa ao segurar a taça da Copa?

O chefe turco se misturou à seleção albiceleste após a vitória nos pênaltis sobre a França na Copa do Mundo

Salt Bae causou grande agitação na final da Copa do Mundo de 2022 ao aparecer dentro do gramado do Lusail Stadium para comemorar com os jogadores argentinos o título do Mundial. Dono de uma rede de churrascarias de luxo, o chefe muitas vezes é visto se misturando com os ricos, famosos e jogadores.

Ele entrou em campo assim que a partida chegou ao fim. Porém, muitos questionamentos foram feitos sobre o motivo dele ter sido autorizado a entrar no campo de jogo e ficar tão perto dos jogadores.

O que Salt Bae fez na final da Copa do Mundo de 2022?

Depois de ver Lionel Messi erguer o troféu da Copa do Mundo, Salt Bae, cujo nome verdadeiro é Nusret Gokce, conseguiu se infiltrar no gramado para acompanhar de perto as comemorações argentinas.

Ele pode ser visto perseguindo nomes como Messi e Angel Di Maria para tirar selfies, com seu rosto aparecendo em várias imagens e vídeos postados por jogadores nas mídias sociais, enquanto também colocava as mãos no prêmio final.

Poucas estrelas argentinas, aparentemente, queriam ter algo a ver com o chefe turco, enquanto suas ações foram amplamente críticas por torcedores de futebol em todo o mundo, mas ele não deixou passar uma oportunidade única na vida.

Salt Bae quebrou as regras da FIifa ao tocar no troféu da Copa do Mundo?

Gokce é conhecido por ser amigo do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que visitou um de seus restaurantes durante o torneio no Oriente Médio. É possível que esses laços estreitos com o mandatário permitiram a Salt Bae obter o credenciamento para estar dentro do gramado.

Ele, no entanto, parece ter quebrado as regras estabelecidas pela Fifa, no site oficial da organização, ao tocar na taça para tirar fotos.

Quando se trata do troféu da Copa do Mundo, a entidade afirma: “Seu design atual remonta a 1974. Como um dos símbolos esportivos mais reconhecidos do mundo e um ícone inestimável, o Troféu da Copa do Mundo Fifa original só pode ser tocado e segurado por um grupo muito seleto de pessoas, que inclui ex-vencedores da Copa do Mundo da Fifa e chefes de estado.”

Salt Bae, é claro, não se encaixa em nenhuma dessas opções. Então, a entidade pode ter algumas explicações a dar quando se trata de sua presença em campo e das muitas imagens que circulam dele segurando o troféu.