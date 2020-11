Salah ignora Klopp após substituição, mas técnico minimiza: "se ficar feliz, então algo está errado"

Jogador não escondeu o seu descontentamento ao ser substituído por Sadio Mane no empate em 1 a 1 com o Brighton

À véspera do duelo contra o , pela fase de grupos da , o ficou apenas no empate com o em 1 a 1, pela décima rodada da Premier League. Além da perda de dois pontos já nos acréscimos, Jurgen Klopp ainda viu um de seus principais jogadores sai de campo descontente com a substituição.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Sadio Mane deu a lugar a Mohamed Salah, que ignorou o técnico alemão antes de se sentar com raiva nas arquibancadas.

Foto: Getty Images

No entanto, Klopp não deu importância à reação do atacante: "se Salah está sorrindo quando sai do campo, então algo está errado. Temos que ter cuidado, ele não gosta, mas é isso", disse, em entrevista ao Bt Sport.

Diogo Jota abriu o placar para os Reds aos 14 minutos do segundo tempo. O empate veio em um pênalti marcado aos 47 minutos do segundo tempo, com Gross.

O Liverpool volta a campo nesta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), pela fase de grupos da Champions League.