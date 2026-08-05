Salah, o quarto egípcio a vestir a camisa do Trabzonspor

Mohamed Salah continua a escrever um novo capítulo em sua trajetória futebolística, desta vez pela porta do Campeonato Turco, depois de se tornar o mais recente jogador egípcio a se juntar às fileiras do Trabzonspor em uma das mais destacadas transações do mercado de verão.

O clube turco anunciou oficialmente a contratação de Salah no início da tarde desta quarta-feira, publicando imagens do craque egípcio vestindo a camisa da equipe no avião com destino à Turquia, para anunciar a transação oficialmente e apresentar o jogador à torcida e aos meios de comunicação.

Relatos turcos haviam mencionado anteriormente que Salah chegou a um acordo com o Trabzonspor para se juntar às suas fileiras com um contrato de dois anos.

Ao se juntar à equipe turca, o capitão da seleção egípcia se tornou o quarto jogador egípcio a vestir a camisa do Trabzonspor, depois de Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad e Mahmoud Hassan "Trezeguet".

Salah encerrou a polêmica em torno de seu futuro, depois de estar indeciso entre alguns clubes do Campeonato Saudita e o Besiktas turco, que esteve muito perto de garantir sua assinatura, não fosse a divergência entre as duas partes quanto às condições financeiras, descritas pelos dirigentes do Besiktas como exageradas.