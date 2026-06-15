Salah entra para a história da Copa do Mundo com um feito excepcional

Mohamed Salah, estrela da seleção egípcia, inscreveu seu nome na história das Copas do Mundo com uma conquista notável.

Salah deu a assistência para o gol de Emam Ashour, que colocou o Egito à frente da Bélgica no primeiro tempo da partida entre as duas seleções, válida pela primeira rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede “Opta”, Mohamed Salah se tornou o primeiro jogador africano (desde o início do registro de estatísticas em 1966) a contribuir para um gol em uma Copa do Mundo no dia do seu aniversário.

Mohamed Salah completa 34 anos hoje, segunda-feira, já que nasceu em 15 de junho de 1992.

A seleção egípcia está no Grupo D, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Salah já havia marcado dois gols pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2018, mas os Faraós ainda buscam sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.

Vale lembrar que Mohamed Salah se tornou o jogador mais velho (com exceção dos goleiros) a disputar uma partida pela seleção egípcia na Copa do Mundo, aos 34 anos.