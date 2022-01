Salah e Mané - só um deles vai para a Copa do Mundo no Qatar

O desejo dos torcedoes em ver a dupla de ataque do Liverpool, Mohamed Salah, pelo Egito, e Sadio Mané, pelo Senegal, juntos na próxima Copa do Mundo, no Qatar, chegou ao fim.

A Confederação Africana de Futebol sorteou, em Douala, os cincos duelos finais das eliminatórias, que vão determinar os representantes do continente na Copa.

Dessa forma, Egito e Senegal se enfrentaram por uma vaga na Copa do Mundo 2022. Companheiros de ataque no Liverpool, o duelo colocará frente a frente os dois jogadores representando suas seleções.

Mané e Salah estiveram na última Copa do Mundo, na Rússia. Porém, ambas seleções não passaram da fase de grupos e, por isso, esta Copa possivelmente seria a última dos jogadores no auge e com uma geração de companheiros talentosos.

Vale lembrar que a separação dos potes das dez equipes, no sorteio, foi determinado pela posição no ranking da Fifa e, por isso, Egito e Senegal estavam em pote diferentes no sorteio.

Os confrontos serão decididos em jogos de ida, acontecendo no final de março. Ainda assim, a confederação vai definir as datas e locais da partida.

Além disso, ambos jogadores podem se enfrentar em um duelo na Copa Africana de Nações, onde as duas seleções estão classificadas nas oitavas de final.

Quais foram os duelos sorteados das Eliminatórias Africanas?

