Salah desaba em lágrimas e faz uma declaração que comove a todos

Mohamed Salah se emocionou até as lágrimas após a vitória histórica sobre a Austrália nos pênaltis, afirmando que o Egito escreveu uma nova página em sua história ao se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O capitão dos Faraós disse à rede “BBC”: “Este é um acontecimento histórico... Eu disse aos jogadores antes da partida: ‘Este é o jogo mais importante da vida de vocês, aproveitem-no e não deixem que a pressão os domine’”.

Salah revelou o segredo por trás da execução do terceiro pênalti no estilo “Panenka” — uma jogada provocativa em que enganou o goleiro Matthew Ryan e colocou a bola com força fraca no meio do gol —, dizendo: “Se alguém tinha que chutar dessa maneira, esse alguém era eu”.

O astro do Liverpool acrescentou: “Sou o mais experiente e queria passar confiança a eles, mas tomei a decisão no último momento”, antes de fazer uma declaração comovente: “Não sei se este será meu último Mundial, por isso tive que chutar dessa maneira”.

Sobre o possível confronto contra a Argentina e Lionel Messi nas oitavas de final, Salah limitou-se a dizer: “Temos que respeitar as duas seleções, e vamos ver o que vai acontecer”.