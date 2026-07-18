Saka entra para uma lista lendária... e leva a França de volta 68 anos no tempo

O astro inglês Bukayo Saka brilhou ao marcar um hat-trick na vitória sobre a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Saka marcou o terceiro e o quarto gols da seleção inglesa aos 37 e aos 45+1 minutos, antes de marcar seu terceiro gol pessoal em um pênalti, aos 87 minutos.

A rede de estatísticas “Stats Foot” informou que Saka se tornou o primeiro jogador a marcar um hat-trick contra a França em todas as competições desde Jeff Hurst, que conseguiu isso com a seleção inglesa em um amistoso em 12 de março de 1969.

A rede francesa acrescentou: “Além disso, Saka se tornou o segundo jogador a marcar um hat-trick contra a França em uma Copa do Mundo, depois do lendário Pelé, que conseguiu isso com a seleção brasileira em 24 de junho de 1958”.

Já a rede “Squawka” informou que apenas quatro jogadores já marcaram um hat-trick pela seleção da Inglaterra em uma Copa do Mundo: Jeff Hurst (1966), Gary Lineker (1986), Harry Kane (2018) e Bukayo Saka (2026).