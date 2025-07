Saída de Lionel Messi do Inter Miami seria "castelo de cartas desabando" para a MLS, alerta ícone dos EUA

Herculez Gomez, ex-seleção dos Estados Unidos, reagiu às especulações de que o camisa 10 argentino pode estar considerando deixar a liga norte-americana

O QUE ACONTECEU

Nos últimos dias, surgiram especulações sobre a possibilidade de Lionel Messi deixar a MLS ao fim de seu contrato atual, apesar da confiança do Inter Miami de que conseguirá estender o vínculo com o craque argentino.

Herculez Gomez, ex-jogador da MLS e da seleção dos EUA, afirmou que, mesmo que as chances de uma saída sejam pequenas, a possibilidade já é suficiente para causar preocupação na liga.

"Um castelo de cartas desabando”, disse Gomez no podcast Futbol Americas. “Seria devastador para a MLS, que apostou tudo em Lionel Messi. Ele se tornou o jogador mais bem pago da história da liga, ganhou participação nas assinaturas do MLS Season Pass, garantiu ações futuras no Inter Miami. Basicamente, foi trazido como um dono. Perder seu maior nome — talvez o maior de todos os tempos — seria um golpe duro.”

Gomez sugeriu ainda que essa movimentação pode ser uma jogada estratégica de Messi para forçar mudanças estruturais na liga, como novas regras de gastos e contratações.

"Mas e se isso for uma jogada de poder?” disse ele. “E se for Messi dizendo: ‘Não é só sobre dinheiro. O que vivi nesse Mundial de Clubes não me satisfez. Quero vencer, quero estar num ambiente que não me prejudique’. Sabemos que ele já é praticamente um dono na MLS — e se isso for uma forma de impor mudanças? Mudanças nas regras, nos investimentos, em tudo ao redor dele. A forma como saiu contra o PSG não deve ter agradado, e ele sabe que, junto com outros jogadores perto dos 40 anos, foi humilhado. Ele quer mais.”

O QUE KASEY KELLER DISSE

O ex-goleiro da seleção dos EUA Kasey Keller também comentou a situação, sugerindo que Messi pode estar buscando algo que o desafie mais. “Talvez ele sinta que, por ter tanto poder, pode estar se acomodando”, afirmou Keller. “Talvez, se estivesse em outro lugar, não teria essa liberdade porque não teriam dado esse direito a ele.”

O CONTEXTO

As especulações surgem logo após a eliminação do Inter Miami no Mundial de Clubes, com uma derrota contundente por 4 a 0 para o PSG nas oitavas de final. Segundo a BBC, o clube da Flórida ainda é o favorito para manter Messi na MLS e já está negociando uma renovação contratual.

O QUE VEM POR AÍ PARA LIONEL MESSI?

Depois da eliminação no Mundial, o Inter Miami volta a campo nesta sexta-feira, dia 5 de julho, contra o CF Montréal, no Estádio Saputo, no Canadá.