Saiba quem é o jovem da base do São Paulo que pode enfrentar o Flamengo

Welington agrada em treinos e pode ser opção de Vizolli para a última rodada do Brasileiro devido a desfalques

O jovem Welington pode ter a missão de encarar o poderoso ataque do Flamengo e ajudar o São Paulo a buscar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira, no Morumbi. Ele tem mostrado evolução nos treinos, na avaliação da comissão técnica, e tornou-se opção primária com a ausência dos dois nomes mais usados na lateral-esquerda durante a temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Reinaldo acabou expulso na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Engenhão, e Léo, que entrou na sua vaga para tentar ajeitar a defesa, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão diante do Mengão, abrindo uma lacuna de opções no setor.

Welington, que foi reintegrado ao grupo depois do fim da participação da equipe sub-20 no Brasileiro da categoria, já vinha recebendo bom feedback interno pelo entendimento tático apresentado durante as atividades no CT da Barra Funda. Com a ausência dos dois nomes do setor, ele vem sendo observado de perto e ganhou a confiança da comissão técnica para entrar em campo em um momento tão decisivo.

Ele já estreou pelo profissional, mas em um duelo pouco empolgante diante do Botafogo-SP, na reta final do Campeonato Paulista do ano passado, quando Fernando Diniz optou por escalar um time inteiramente reserva.

A princípio, chegou a ser cogitada a escalação de Juanfran ou Igor Vinícius pelo lado oposto, dois laterais pela direita que teriam uma noção tática mais confiável pelos diversos treinos que realizaram em um elenco que pouco mudou desde a metade de 2019. Welington, no entanto, despontou como favorito justamente pela capacidade de absorção da demanda tática da equipe.

Além disso, é consenso que, para o modelo de saída de bola no qual a equipe confia e está preparada para executar, é necessário que haja um jogador canhoto pelo lado esquerdo da defesa. O movimento de um destro para girar ao receber um passe do zagueiro pode ser o atraso que desperdiçaria uma oportunidade de contra-ataque ou saída com mais qualidade.

🆕 O lateral-esquerdo Welington e o atacante Galeano, do Sub-20, integraram o treino e seguirão para Bragança Paulista com a delegação.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/6vmLlNqeks — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 5, 2021

Na base, Welington não foi um jogador de grandes números ofensivos, normalmente guardando o seu setor para liberar os companheiros ao ataque. Presente no sub-20 desde 2018, ele atuou em 125 partidas e marcou em apenas uma oportunidade, por vezes até fechando como um zagueiro para auxiliar na bola aérea, ou como volante, para ajudar na saída de bola.

Com mais um ano de sub-20 pela frente, o atleta de 20 anos vive a expectativa de "pular" essa última temporada nos juniores e se juntar ao profissional, o jogador tem nesse teste a grande chance de mostrar que está pronto. Seu contrato com o Tricolor vai até outubro de 2023.