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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Sabri a Moshí após a goleada da Suécia: A Copa do Mundo não tem piedade

Suécia x Tunísia
Suécia
Tunísia
Copa do Mundo
S. Lamouchi
Suécia
Tunísia
México
França

O técnico do Nsour de Cartago atribui a goleada a erros individuais

Sabri Lamouchi, técnico da seleção da Tunísia, parecia desanimado após a goleada sofrida pelas Águias de Cartago (5 a 1) contra a Suécia, na madrugada desta segunda-feira, no Estádio de Monterrey, no México, na primeira rodada do Grupo 5 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Tunísia teve um desempenho muito ruim ao longo dos dois tempos e cometeu vários erros defensivos catastróficos que permitiram à Suécia marcar 5 gols; além disso, no ataque, também não apresentou o desempenho esperado.

Sabri Lamouchi comentou sobre a partida em uma entrevista rápida à rede “BeIN Sports”, dizendo: “A qualidade individual decidiu o jogo. Cometemos erros individuais, e os jogadores da Suécia aproveitaram e marcaram seus gols”.

Ele acrescentou: “Nós reagimos e diminuímos a diferença antes do fim do primeiro tempo (2 a 1). No segundo tempo, começamos bem, mas não conseguimos aproveitar esse início”.

E continuou: “Pagamos um preço alto por causa dos erros individuais. Estamos na Copa do Mundo, e a Copa do Mundo não tem piedade”.

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Sobre a forma como se prepara para os próximos dois jogos contra o Japão e a Holanda, Lemos explicou: “É preciso reduzir os erros e limitar a fragilidade tática nessas partidas. É imprescindível a coesão entre as três linhas, e foi isso que nos faltou hoje, mas a seleção da Suécia foi melhor do que nós”.

A seleção da Tunísia ocupa a última posição do grupo, sem nenhum ponto, enquanto a seleção da Suécia lidera com 3 pontos. Já as seleções da Holanda e do Japão estão na segunda e terceira posições, com um ponto cada, após empatarem em 2 a 2.

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