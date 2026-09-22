Segundo informa o tabloide, o clube da Francônia garantiu um bônus separado na transferência do zagueiro de 20 anos para o Stuttgart, em fevereiro de 2025. Caso o defensor agora seja utilizado em suas primeiras partidas com a camisa da seleção alemã, o clube deverá receber, de acordo com a publicação, uma quantia na casa das seis cifras mais baixas.

Jeltsch está pela primeira vez na convocação da seleção principal e já faz parte dos planos para os próximos jogos da Liga das Nações contra a Sérvia, em 1º de outubro, e na Grécia, em 4 de outubro.

O acordo, que naquela ocasião já incluía uma taxa de transferência de 9,5 milhões de euros, mostra-se assim um sucesso total para ambos os lados. No Stuttgart, o pagamento do bônus a Nuremberg deve ser feito sem ressentimentos. Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, o destro teve um verdadeiro "início meteórico", conquistou imediatamente uma vaga entre os titulares e elevou drasticamente seu valor de mercado.

Esse desenvolvimento acelerado também não passou despercebido pelos pesos-pesados do futebol europeu. Assim, Bayern de Munique, Arsenal e Liverpool são apontados como interessados concretos no defensor, que em 2025 foi agraciado com a renomada Medalha Fritz Walter de ouro - à frente de Said El Mala.

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O que Jürgen Klopp disse sobre Finn Jeltsch, do Stuttgart?

Recentemente, Jeltsch também recebeu atenção especial de uma figura de destaque. "Entre os jogadores que eu não conhecia imediatamente, Finn foi o primeiro que me chamou a atenção", disse o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, sobre Jeltsch. "Porque você olha para as estatísticas e pensa: cara, jogos, hã? O que é isso? Aí você olha um pouco mais de perto e percebe: um defensor extraordinário, que faz muito bem o seu trabalho, tem um atletismo excepcional e sabe jogar."

As qualidades do jovem não surgiram por acaso. Já nas categorias de base, o defensor celebrou grandes conquistas e se sagrou campeão mundial e europeu sub-17 com a seleção alemã de base. Essa geração vem ganhando cada vez mais destaque no futebol profissional.

"Fomos campeões mundiais e europeus com a seleção sub-17", disse Klopp: "Eles agora devem ter 20 anos. Agora, com carteira de motorista, podemos aproveitá-los." Com os próximos compromissos internacionais, Jeltsch tem agora o próximo grande palco para consolidar ainda mais sua importância em nível internacional.