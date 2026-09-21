O jornal esportivo francês publicou um mapa de calor do primeiro tempo dos Merengues. Nele, é possível ver que as superestrelas Kylian Mbappe e Vinicius Junior ocuparam quase exatamente o mesmo espaço em campo ao longo de todos os primeiros 45 minutos.

Apesar das dúvidas que já haviam surgido previamente em relação ao entrosamento entre eles, Mourinho abriu mão de ajustes de pessoal e escalou Mbappe e Vinicius juntos com Jude Bellingham e Arda Güler desde o início.

O quarteto, no entanto, esbarrou na falta de equilíbrio em campo. Em vez de fazer as qualidades individuais florescerem por meio de uma ocupação inteligente dos espaços, as peças ofensivas atrapalharam umas às outras.

A sobreposição constante no mesmo raio de movimentação tirou dos Merengues seu poder de fogo no ataque e expôs claros problemas de entrosamento assim que a intensidade do adversário aumentou. Em um duelo intenso, a equipe atuou de forma organizacional bastante desestruturada.

Diego Simeone: esta é a fraqueza do Real Madrid

O técnico do Atlético, Diego Simeone, explorou essas fraquezas de forma consequente e disse sobre o desfecho da partida após o apito final: "Tirando as expulsões, o andamento do jogo foi claro: uma equipe teve mais posse de bola, uma equipe aproveitou os momentos decisivos, e a outra equipe não criou as chances de gol que normalmente tem. Sabíamos onde podíamos machucá-los, e era pelo lado esquerdo deles."

A análise do L'Equipe foi até devastadora. "Mbappe e Vinicius se posicionaram durante todo o primeiro tempo quase na mesma área - uma cena que escancarou claramente o problema coletivo do Real Madrid e a má distribuição de papéis dentro da equipe", escreveu o jornal.

A expulsão de Dean Huijsen no segundo tempo agravou ainda mais a situação dos visitantes. Com um a menos, o Madrid sofreu dois gols e no fim teve de se dar por vencido por 2 a 1.

Após a derrota, Mourinho farejou uma conspiração, e Bellingham também criticou as decisões do árbitro. Para o Real, de qualquer forma, foi um duro golpe em dose dupla: não só a equipe não somou pontos, como também o meio-campista Fede Valverde sofreu provavelmente uma lesão grave.