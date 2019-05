Sabia sim! Santos confirma Marinho e brinca com 'entrevista-meme'

Atacante chega do Grêmio em troca pelo zagueiro David Braz e assina com o clube até 2022

O confirmou neste sábado (25) a chegada do atacante Marinho, que estava no .

O atacante de 28 anos chega em uma troca pelo zagueiro David Braz, que deixa a Vila Belmiro rumo ao time de Alegre.

#SABIASIM! "Comemora mesmo", porque é oficial: Marinho é do Santos! Jogador assinou contrato de três anos e meio com o Peixão. pic.twitter.com/KrByiAwt1q — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 25, 2019

No anúncio o Santos escreveu "Sabia sim" e lembrou do caso que fez Marinho famoso em todo o país: em 2015, após uma vitória do seu Ceará, Marinho é pego de surpresa pelos repórteres e descobre ao vivo que está suspenso para o próximo jogo. "Que merda! Sabia não", disse o jogador em frase que viralizou.

O atacante assinou contrato com o Santos até o fim de 2022.

Quando adolescente, Marinho chegou a jogar no Santos, morou na Vila Belmiro por quatro meses e dividiu o campo com o goleiro Rafael e o atacante Neymar.

"Me ofereceram contrato de só seis meses, achei que não ia dar tempo para mostrar meu trabalho", disse o jogador em entrevista à ESPN. Ele então se transferiu para as divisões de base do , onde começou a carreira.