São Paulo x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam na noite desta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no CT de Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida não teve transmissão confirmada.

Na primeira rodada da competição, o São Paulo estreou com derrota por 2 a 1 no clássico contra o Corinthians. Do outro lado, o Red Bull Bragantino começou o estadual com o pé direito, vencendo o Taubaté por 2 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Michelle, Ingrid, Ana Alice, Maressa, Micaelly, Carina, Fernanda, Vivian, Tamires, Ariel, Leticia.

RB Bragantino: Jessica, Tamires, Liriel, Luana, Priscila, Debora, Leticia Teles, Aline, Tayna, Isadora, Leticia.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?