São Paulo x Osasco Audax ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

São Paulo e Osasco Audax se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 15h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal Gouveia, pela segunda rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da FPF pelo canal no YouTube (@futebolpaulista), na internet.

Na primeira rodada da competição, o São Paulo bateu o Ska Brasil, por 4 a 0, e lidera o Grupo 10. Do outro lado, o Audax também estreou com vitória, batendo o Grêmio Osasco por 1 a 0, e ocupa a terceira colocação do grupo.

Prováveis escalações

São Paulo: Roberto, Kaiky, Ythallo, Pedro, Felipe, Luís Felipe, Newertton, Luiz Henrique, Gabriel Maioli, Rodrigo, King Faisal.

Osasco Audax: Davi, Guilherme, Otávio, Kelvin, Fabiano, Gustavo, Kallebe, Nathan, Igor, Diogo, Elias .

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Osasco Audax

Sem desfalques confirmados.

Quando é?