Ryan Reynolds e Rob McElhenney são alertados de que precisam de bilionários como "Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg" para financiar o Wrexham

Investimento bilionário seria necessário para manter o Wrexham em ascensão rumo à elite do futebol inglês

O QUE ACONTECEU

Duas estrelas de Hollywood estão por trás do impressionante renascimento do Wrexham, no norte do País de Gales. O clube conquistou três acessos consecutivos e agora está a um passo da Premier League, disputando a temporada 2025/26 no Championship.

O CONTEXTO

Ryan Reynolds e Rob McElhenney já venderam parte de suas ações no clube para a bilionária família Allyn, mas seguem abertos a novos investidores. Segundo fontes, eles estão de olho em possíveis parceiros com fortunas ainda maiores.

Mais artigos abaixo

Getty/GOAL

VOCÊ SABIA?

Para levar o Wrexham à elite do futebol inglês — e quem sabe à Europa — será preciso apoio financeiro de peso. A renovação bilionária de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr é um indicativo do patamar que o futebol atingiu.

O QUE JANSEN DISSE?

O ex-atacante Matt Jansen afirmou ao Genting Casino: “Provavelmente será necessário alguém como Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg para bancar essa escalada. As finanças do futebol saíram do controle. Olhe para o salário do Cristiano Ronaldo — é algo surreal."

Ele completou: “Para competir no mais alto nível ou dar o próximo passo, o Wrexham precisará de cifras absurdas. Reynolds e McElhenney têm dinheiro, mas talvez precisem de um reforço bilionário.”

Getty

O QUE VEM AÍ PARA WREXHAM?

O clube já começou a se movimentar na janela de verão europeu de 2025. Paul Mullin foi emprestado ao Wigan, e outras transferências devem ocorrer antes da estreia no Championship contra o Southampton, fora de casa, no dia 9 de agosto.