Rumor de transferência no Ajax é desmentido de forma categórica: “Ele absolutamente não é uma opção”

Jordi Cruijff espera levar ainda mais vários alvos de transferência para o Ajax neste verão, mas Bart van Rooij não é um deles. Mike Verweij afirmou no podcast Kick-off, do De Telegraaf, que o lateral-direito do FC Twente “absolutamente não é uma opção”.

A ESPN informou na semana passada que o Ajax havia realizado as primeiras conversas com a equipe de Van Rooij. Em seguida, essa notícia foi desmentida de forma categórica por John van den Brom e Daan Rots.

“Simplesmente não é verdade. Li que Van Rooij teria conversado com o Ajax, mas isso não aconteceu”, disse Rots em um momento com a imprensa. “Ele é meu companheiro pelo lado direito, então eu teria que saber dessas coisas. Ele disse que isso não estava correto. Até onde eu sei, o empresário dele também não falou com o Ajax.”

Verweij explicou exatamente no Kick-off como essas informações surgiram. “Jordi Cruijff e Joël Lara, o olheiro que ele levou consigo, realmente mapearam toda a Europa. Eles também têm no laptop as situações contratuais — incluindo valores de transferência limitados — de todos os jogadores.”

“Essa também é a razão pela qual às vezes você vê um nome surgir”, disse Verweij, referindo-se aos rumores sobre Van Rooij. “Liga-se para o agente de Bart van Rooij: ‘Ei, como está a situação contratual dele?’.”

“Depois, isso vira toda uma história. Mas ele absolutamente não é uma opção para o Ajax”, afirmou Verweij, encerrando os rumores. Segundo o setorista do clube, essa enorme lista de dados de que Cruijff e Lara dispõem também é, aliás, o motivo pelo qual Julian Brandt pôde ser contratado.

“Desde 1º de abril, eles já vinham conversando com Brandt, e ele passou a acreditar cada vez mais no projeto do Ajax. Isso realmente foi uma operação militar, mas assim você vê que, com uma boa história, também pode superar grandes clubes. Porque há clubes que também chegam até Brandt no último momento, mas então ele diz: ‘Vocês não poderiam ter vindo um pouco antes?’.”