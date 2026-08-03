Jordi Cruijff espera contratar ainda neste verão vários alvos de transferência para o Ajax, mas Bart van Rooij não é um deles. Mike Verweij afirma no podcast Kick-off, do De Telegraaf, que o lateral-direito do FC Twente “absolutamente não é uma opção”.

A ESPN informou na semana passada que o Ajax havia realizado as primeiras conversas com o estafe de Van Rooij. Na sequência, essa notícia foi desmentida de forma categórica por John van den Brom e Daan Rots.

“Isso simplesmente não é verdade. Li que Van Rooij teria conversado com o Ajax, mas não conversou”, disse Rots em um momento com a imprensa. “Ele é meu companheiro pelo lado direito, então eu preciso saber dessas coisas. Ele disse que isso não estava certo. Até onde eu sei, o empresário dele também não falou com o Ajax.”

Verweij explica no Kick-off exatamente como essas notícias surgiram. “Jordi Cruijff e Joël Lara, o olheiro que ele trouxe com ele, realmente mapearam toda a Europa. Eles também têm no laptop a situação contratual de todos os jogadores, incluindo valores de transferência fixados.”

“Essa também é a razão pela qual às vezes você vê um nome aparecer”, diz Verweij, referindo-se aos rumores em torno de Van Rooij. “Liga-se para o agente de Bart van Rooij: ‘Ei, como está a situação contratual dele?’.”

“Depois disso, fazem um estardalhaço em cima disso. Mas ele absolutamente não é uma opção para o Ajax”, afirma Verweij, encerrando os rumores. Segundo o setorista do clube, essa enorme lista de dados de que Cruijff e Lara dispõem também é, aliás, a razão pela qual Julian Brandt pôde ser contratado.

“Desde 1º de abril, eles já começaram a conversar com Brandt, e ele foi acreditando cada vez mais no projeto do Ajax. Isso realmente foi uma operação militar, mas aí você vê que, com uma boa história, também dá para superar grandes clubes. Porque também há clubes que chegam em Brandt no último momento, mas aí ele diz: ‘Vocês não poderiam ter vindo um pouco antes?’.”