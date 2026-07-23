O Al-Hilal aproximou-se de tomar uma nova decisão no mercado de transferências de verão, que poderá abrir caminho para a concretização de um dos negócios mais aguardados, com a contratação do francês Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain.

Relatos da imprensa já haviam revelado anteriormente a existência de contactos verbais entre o Al-Hilal e a direção do Paris Saint-Germain, para sondar a possibilidade de contratar Dembélé, mas as negociações não chegaram, até ao momento, à fase oficial.

De acordo com o jornalista credível Sacha Tavolieri, a direção do Al-Hilal decidiu colocar o brasileiro Malcom à venda durante o atual período de transferências, após ter saído dos planos do treinador italiano Simone Inzaghi.

Leia também: No centro do cenário: Ounahi vai juntar-se ao Al-Ittihad?

Esclareceu que o clube saudita já começou a procurar um novo clube para Malcom, no âmbito da reestruturação da equipa e da abertura de espaço para novas caras antes do arranque da próxima temporada.

Este passo indica que o Al-Hilal se prepara para libertar um lugar na posição de extremo direito, posição em que Ousmane Dembélé se destaca, o que reforça as especulações sobre a possibilidade de o clube avançar de forma séria para fechar o negócio no próximo período.

Inzaghi procura um extremo que possua velocidade e capacidade de fazer a diferença nos duelos individuais, características que estão presentes em Dembélé, considerado um dos mais destacados jogadores do Paris Saint-Germain nos últimos anos, o que poderá tornar a saída de Malcom o primeiro passo no caminho para a chegada do internacional francês à Roshn Saudi League.