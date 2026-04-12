Rummenigge alerta o Bayern antes do confronto com o Real: o passado recente traz lições duras

Apesar da euforia que toma conta da torcida do Bayern de Munique após a valiosa vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Karl-Heinz Rummenigge, membro do Conselho de Supervisão e lenda administrativa do clube, fez declarações “realistas” com o objetivo de conter o otimismo excessivo antes da decisiva partida de volta no “Santiago Bernabéu”.

Aviso contra o “barulho” da mídia

Em entrevista concedida à plataforma DAZN, Rummenigge expressou sua preocupação com a aura midiática que envolve a equipe atualmente, afirmando que manter o foco é a única chave para a classificação.

Románigge disse: “Não devemos cometer o erro de permitir que uma onda de entusiasmo exagerado se espalhe agora. Sinto que há um certo alvoroço no momento, e isso, sinceramente, não me agrada.”

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Romaneige enfatizou que o confronto contra o Real Madrid em Munique exige disciplina tática e mental superior à apresentada na partida de ida, alertando que a história recente traz lições duras para o time bávaro.

Evocando o “fantasma” de 2014

Para reforçar seu ponto de vista, Rummenigge relembrou o cenário da semifinal de 2014, quando o Bayern entrou na partida de volta em Munique com grande otimismo, apesar de ter perdido a ida por 1 a 0, para acabar em um desastre futebolístico e uma derrota pesada por 4 a 0.

O Bayern de Munique havia colocado um pé no caminho certo graças a uma atuação excepcional na partida de ida, na qual o time traduziu seu domínio em gols marcados por Luis Díaz e Harry Kane.

E, apesar do astro francês Kylian Mbappé ter diminuído a diferença, a habilidade do experiente goleiro Manuel Neuer impediu a recuperação do “Merengue” no placar.

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Sobre a dificuldade da competição, Rummenigge acrescentou: “Vencer a Liga dos Campeões em seu formato atual, com esse nível de intensidade e qualidade, tornou-se mais difícil do que nunca”.

O caminho para “Munique 2025”

Caso o gigante bávaro consiga superar o Real Madrid na próxima quarta-feira, ele enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain.

Vale lembrar que o clube parisiense venceu a partida de ida por 2 a 0, mas todos os olhos estão voltados para o estádio de Anfield na próxima semana para saber quem será o possível adversário nas semifinais.

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