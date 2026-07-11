Rudy García: Cometemos erros contra a Espanha... e o árbitro nos privou de um pênalti

Rudy García, técnico da Bélgica, expressou sua tristeza após a derrota sofrida por sua equipe diante da Espanha, afirmando que não se pode cometer erros contra um adversário do porte da Espanha.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol “Marca”, Garcia demonstrou seriedade e orgulho pelo desempenho de seus jogadores, apesar da eliminação, ao mesmo tempo em que culpou o árbitro por não ter marcado um pênalti após uma mão de Rodri, quando o placar estava empatado em 1 a 1.

Garcia disse, em suas declarações sobre a partida: “Eu disse aos jogadores que podemos nos orgulhar muito do que apresentamos, pois enfrentamos a Espanha de igual para igual. A sorte influenciou o jogo, e perdemos os esforços do capitão e de Thibaut Courtois, o que foi azar. Além disso, o árbitro não revisou a jogada da mão por meio do VAR, e essa falta nos colocou em uma situação desfavorável; contra a Espanha, você não pode cometer erros, e nós cometemos vários.”

Sobre seu futuro com a seleção belga, o técnico explicou: “Não é o momento certo para me perguntar sobre isso, pois essa é a única coisa que importa no momento. Sinto uma grande decepção pelos jogadores que não voltarão à seleção. A Espanha foi melhor no primeiro tempo, mas conseguimos o empate; depois, pressionamos e os colocamos em situações difíceis, e poderíamos ter virado o placar.”

Sobre sua avaliação da campanha, Garcia acrescentou: “Vamos avaliar o resultado após o fim da Copa do Mundo, mas este não é o momento certo para abordar esse assunto. Estamos muito frustrados com a forma como as coisas aconteceram, pois acreditávamos em nossa capacidade de eliminar a seleção espanhola, e fizemos de tudo, mas não foi o suficiente”.

Garcia encerrou sua declaração abordando a lesão de Thibaut Courtois, dizendo: “Isso faz parte do esporte de alto nível, e precisamos estar à altura do momento. Courtois esteve excelente em todos os aspectos, inclusive nos lances longos, e não queríamos arriscar agravar sua lesão; por isso, tomei a decisão de substituí-lo. Conversei com o Courtois e ele não mencionou nada mais; infelizmente, ele não conseguiu terminar a partida devido a uma lesão muscular”.

E concluiu: “Courtois é um dos melhores goleiros, mas não estava 100% pronto, e as lesões musculares podem se acumular nele. Se o jogador treinar menos por causa das lesões frequentes, isso pode se tornar um problema. Com ele, somos mais fortes, e não tenho nada a acrescentar sobre isso.”